

В новогоднюю ночь в Ожоговый центр поступили до десяти пострадавших от пиротехники

03.01.2025 14:24





Руководитель Ожогового цента Гуга Кашибадзе заявил, что в новогоднюю ночь в клинику поступило около десяти пострадавших, из которых трое были детьми.



По его словам, в этом году серьезных ожогов от пиротехники зафиксировано не было, и хирургическое вмешательство не потребовалось.



«В новогоднюю ночь мы приняли около десяти пациентов, из них трое — дети, остальные — взрослые. По сравнению с прошлогодним опытом, количество пациентов значительно уменьшилось. К счастью, серьезных случаев не было. Однако нужно учитывать, что такие пациенты поступают не только к нам, но и в хирургические отделения с серьезными повреждениями, вызванными, например, давлением от взрыва. Еще раз хочу предупредить население: пиротехника — это не игрушка, которую можно принести в дом. Главное — соблюдать правила безопасности. Небрежность может привести к серьезным травмам. На этот раз у нас не было случаев серьезных ожогов или необходимости в хирургическом вмешательстве. Однако, исходя из опыта прошлых лет, такие инциденты случаются не только на Новый год, но и на Старый Новый год, а также на Рождество», — заявил Кашибадзе.







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