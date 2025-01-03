

Новогоднее обращение патриарха Грузии Илии Второго сфабриковано - протоиерей Илия Чигладзе

03.01.2025 17:44





Патриархию заподозрили в фабрикации новогоднего обращения главы Грузинской православной церкви Илии Второго.



Протоиерей Илия Чигладзе, известный своими критическими заявлениями в адрес Патриархии, предположил, что Патриархия пытается скрывать правду о состоянии здоровья Католикоса-Патриарха.



Видео-послание 91-летнего патриарха опубликовали 1 января на странице Патриархии в Facebook. Впервые его не показывали в эфирах грузинских телеканалов вместе с новогодними обращениями первых лиц страны.



Видео, продолжительностью чуть больше минуты, снято в патриаршей резиденции в Тбилиси. На кадрах не видно, как Илия Второй говорит, но его речь слышно.



Телеканал Pirveli обратил внимание, что повторяются фразы из прошлогоднего обращения патриарха. Журналисты проанализировали их в аудиоредакторе. Оказалось, что звуки полностью идентичны.



Илия Второй руководит ГПЦ с 1977 года. В последние годы он продолжал исполнять свои обязанности со значительными ограничениями, связанными с состоянием здоровья. Так, например, Католикос-Патриарх всея Грузии уже не возглавляет праздничные богослужения. Их проводит митрополит Шио (Муджири), назначенный местоблюстителем в 2017 году.



"То, что 91-летний тяжело больной человек, возможно, не способен говорить, в этом нет ничего постыдного. Просто, когда происходит фальсификация и нам говорят, что Илия Второй якобы по-прежнему может говорить, что он по-прежнему энергичен и будто бы управляет Церковью, это уже ложь… Не следует обманываться самим и не следует обманывать других. Мы видим такую ложь, такие инсинуации и фальсификации, и все это происходит в церковных лонах, а объект этой фальсификации, ее жертва – Католикос-Патриарх», — сказал Чигладзе в эфире Pirveli.



Патриархия до сих пор не делала дополнительных комментариев.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





