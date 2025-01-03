

Участники акций в Батуми сталкиваются с судебным преследованием

03.01.2025 17:54





16 декабря 2024 года в Батуми, несмотря на проливной дождь, прошла акция протеста у здания Конституционного суда. Граждане протестовали против решения партии «Грузинская мечта» о приостановке евроинтеграции. Однако уже на следующий день организаторы и участники акции столкнулись с судебным преследованием.



Полиция обвинила 12 участников акции, включая Дарико Читадзе и студента Лару Карцивадзе, в незаконной блокировке дороги. В полицейских протоколах говорится, что «около 30 протестующих» перекрыли движение на улице Константина Гамсахурдия, что якобы препятствовало автомобильному движению. В ответ полиция потребовала освободить проезжую часть и предоставила участникам время на выполнение этого требования.



Однако в протоколах указано, что часть протестующих отказалась подчиняться требованиям. Среди названных полицией участников блокировки дороги значатся как активисты, так и представители политических партий.



Согласно Административному кодексу Грузии, нарушение правил организации и проведения собраний и манифестаций (статья 174¹) может повлечь за собой штраф в размере 500 лари или административный арест до 15 дней. Если нарушение совершено организатором, штраф может составить до 5000 лари.



Рассмотрение дел назначено на 13 января 2024 года судьей Александром Гогуа.



Дарико Читадзе заявляет, что её вызов в суд — это попытка запугать протестующих:



— «Они хотят нас запугать, но ничего не добьются. Если суд решит меня арестовать, пусть арестуют. Всех нас не смогут посадить».



Лара Карцивадзе утверждает, что обвинения против неё необоснованны:



— «В момент блокировки дороги меня не было на месте. Я пришла на акцию позже, и полиция не сможет доказать обратное».



Руководитель Аджарского филиала Ассоциации молодых юристов Тамар Цулукидзе считает действия полиции репрессивными:



— «Законами не определено, какое количество участников акции делает блокировку дороги незаконной. Кроме того, акция проходила вне рабочего времени, что не могло повлиять на работу госучреждений. Эти действия направлены на запугивание граждан».



Она также обратила внимание на отсутствие доказательств в виде видеозаписей, которые могли бы подтвердить или опровергнуть обвинения.



Судья Александр Гогуа известен своими решениями в отношении протестующих. В 2022 году он оштрафовал 24 оппозиционеров за установку палаток у здания правительства Аджарии. Оппозиционеры тогда были разогнаны полицией, а их палатки конфискованы. Общая сумма штрафов составила 38 000 лари.



Судебное преследование участников акции вызывает серьёзные вопросы о соблюдении свободы выражения мнений и прав человека в Грузии. Решение суда по этим делам станет важным индикатором готовности властей учитывать демократические стандарты.





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