|
|
|
Буду Зивзивадзе подписал контракт с клубом Бундеслиги «Хайденхайм»
03.01.2025 17:56
Клуб Бундеслиги «Хайденхайм» подтвердил переход форварда сборной Грузии Буду Зивзивадзе. Грузинский футболист уже прошел медицинское обследование и подписал контракт с новым клубом до 2029 года. В пятницу Буду впервые проведет тренировку со своим новым клубом.
«Карлсруэ» получил за 30-летнего форварда около 1,5 млн евро.
«Хайденхайм» занимает 16-е место с 10 очками после 15 туров. Немецкий клуб также выступает в Конференц-лиге, где завершил этап лиги в зоне плей-офф, и 14 февраля встретится с «Копенгагеном», ведомым другим грузинским игроком, Георгием Гочолеишвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна