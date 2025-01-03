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Буду Зивзивадзе подписал контракт с клубом Бундеслиги «Хайденхайм»


03.01.2025   17:56


Клуб Бундеслиги «Хайденхайм» подтвердил переход форварда сборной Грузии Буду Зивзивадзе. Грузинский футболист уже прошел медицинское обследование и подписал контракт с новым клубом до 2029 года. В пятницу Буду впервые проведет тренировку со своим новым клубом.

«Карлсруэ» получил за 30-летнего форварда около 1,5 млн евро.

«Хайденхайм» занимает 16-е место с 10 очками после 15 туров. Немецкий клуб также выступает в Конференц-лиге, где завершил этап лиги в зоне плей-офф, и 14 февраля встретится с «Копенгагеном», ведомым другим грузинским игроком, Георгием Гочолеишвили.


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