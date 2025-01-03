

В Грузии запатентовали Товлис Бабуа – национальный аналог Санта-Клауса

03.01.2025 18:05





Национальный центр интеллектуальной собственности Грузии «Сакпатент» зарегистрировал в качестве интеллектуальной собственности Товлис Бабуа (თოვლის ბაბუა) — грузинский аналог Деда Мороза или Санта-Клауса.



«На самом деле, Товлис Бабуа — это доказательство вечного и непреодолимого стремления человека творить добро, одно из проявлений которого можно по праву считать выдающимся примером интеллектуального творчества человечества, праздничным способом и формой совершения добрых дел. Не только у нас, в Грузии, но и во всем мире всему хорошему нужна защита, уход и забота», — говорится в заявлении ведомства на странице в Facebook.



При этом в «Сакпатенте» подчеркнули, что именно интеллект является той божественной искрой, которая может превратить в реальность любую цель и заветную мечту.



“Подтверждено, что разумного и трудолюбивого человека в случае правильного использования интеллекта от исполнения желаний отдаляет лишь время», — сказано в сообщении.



Товлис Бабуа, как гласит легенда, родом из высокогорного села Ушгули, расположенного в горах Сванетии. Имя его переводится с грузинского, как «снежный дедушка».



Это седой старик с длинной бородой. Одет в черную или белую чоху с белой буркой «набади», на голове у него сванская шапка или белая шапка из овчины. Иногда дед носит кинжал, как дань традиции. Подарки и сладости детям Товлис Бабуа приносит в большом мешке-хурджини, украшенном вышивкой и бубенчиками. Внучки у Товлис Бабуа нет.



Но помогает ослик, если нужно перевозить много подарков. Хурджини как раз такой специальный мешок, который перекидывается по обе стороны седла.



Источник: Новости - Грузия

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