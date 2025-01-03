

На улице Долидзе автобус въехал в остановку, пострадали два человека

03.01.2025 19:45





Автобус въехал в остановку в центре Тбилиси, в результате чего двое человек пострадали.



Случай произошел во второй половине дня на площади 26 Мая, возле первого корпуса Технического университета. В будни эта остановка обычно многолюдна, но из-за праздников во время инцидента там было почти пусто.



СМИ не уточняют, каково состояние пострадавших. Также неясно, находились ли эти люди в автобусе, либо ожидали транспорт на улице.



Автобус снес табло прибытия, сама остановка не повреждена.



Причины аварии установит следствии. Уголовное дело начато по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспорта (276 УК Грузии).





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