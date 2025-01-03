

Буду Зивзивадзе перешел из немецкого «Карлсруе» в «Хайденхайм»

03.01.2025 21:30







30-летний нападающий сборной Грузии по футболу Буду Зивзивадзе перешел из немецкого «Карлсруе» в клуб «Хайденхайм».



Один из самых любимых футболистов Грузии подписал контракт с командой Бундеслиги до 2029 года, он приступает к тренировкам на днях, сообщает SOVA.



Стало известно, что у «Карлсруе» спортсмена выкупили за 1-1,5 млн. евро.





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