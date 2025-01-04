

Глава службы общественных связей Патриархии подтвердил, что обращение Патриарха было смонтировано

04.01.2025 13:00





Глава службы общественных связей Патриархии, архимандрит Андреа Джагмаидзе, подтвердил, что новогоднее видеопоздравление Илии II, распространённое на странице Патриархии, было смонтировано.



По его словам, именно поэтому это видео не было размещено на официальной странице службы общественных связей Патриархии.



"Некоторые люди упоминают службу общественных связей Патриархии в негативном ключе из-за новогоднего поздравления Патриарха.



Я не буду вдаваться в подробные объяснения по ряду причин, но правда в том, что ни я лично, ни наша служба не имеем никакого отношения к этому.



Кроме того, так как видео было отредактировано, оно не размещено на нашей странице. Считаю, что, по крайней мере, должно было быть указано, что это монтаж, а не оригинал,"— написал архимандрит Андрей Джагмаидзе в Facebook.



Ранее архимандрит Илия Чигладзе написал на своей странице в Facebook, что новогоднее поздравление Илии II было смонтировано из обращений 2023 и 2024 годов.



Звукорежиссёр и аудиоредактор Илия Джгкаркава также опубликовал пост, в котором подробно объяснил, как произошло фальсифицирование новогоднего обращения Илии II на 2025 год.





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