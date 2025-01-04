

15 января по всей Грузии пройдет забастовка работодателей и служащих

04.01.2025 17:21





15 января в 15:00 работодатели и их служащие по всей Грузии объявят всеобщую предупредительную забастовку. Информацию об этом распространяет в социальных сетях ресурс Protest 24.



«На 3 часа мы временно закроем дверь и останемся снаружи. Своей забастовкой мы покажем, что нас ждет в изоляции:



Застопорившаяся экономика;

закрытый бизнес;

Бедность и безработица.

И угроза, и решение общие для всех – новые выборы и освобождение задержанных.



Поэтому:



Независимо от того, где вы работаете, являетесь ли вы владельцем бизнеса, руководителем или сотрудником – присоединяйтесь к нам!», — говорится в заявлении.





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