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15 января по всей Грузии пройдет забастовка работодателей и служащих
04.01.2025 17:21
15 января в 15:00 работодатели и их служащие по всей Грузии объявят всеобщую предупредительную забастовку. Информацию об этом распространяет в социальных сетях ресурс Protest 24.
«На 3 часа мы временно закроем дверь и останемся снаружи. Своей забастовкой мы покажем, что нас ждет в изоляции:
Застопорившаяся экономика;
закрытый бизнес;
Бедность и безработица.
И угроза, и решение общие для всех – новые выборы и освобождение задержанных.
Поэтому:
Независимо от того, где вы работаете, являетесь ли вы владельцем бизнеса, руководителем или сотрудником – присоединяйтесь к нам!», — говорится в заявлении.
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