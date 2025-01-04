

Сотрудница ЦИК заявляет об увольнении по политическим причинам

04.01.2025 17:28





Сотрудница ЦИК Нино Кациашвили сообщила, что после 18 лет работы в Центральной избирательной комиссии Грузии она была уволена по политическим причинам.



В разговоре с «Publika» Кациашвили сообщила, что работала в аппарате ЦИК на основании договора, срок действия которого истёк 31 декабря, и который не был продлён.



«Вы больше не нужны», — так, по её словам, ей сообщили об увольнении.



«18 лет я работала в избирательной администрации. Эта работа никогда не была для меня просто работой. Я отдала ей самые важные годы своей жизни.

Я считала себя ценным сотрудником для своего дела.

Но наступил день, когда оказалось, что иное мнение стало неприемлемым.

Сейчас ни годы, ни компетенции никому не важны.



Моё поколение, которое пережило 9 апреля, не может поддерживать Россию! Так я выросла! С детства пела “Шавлего”, и уже слишком поздно что-то во мне менять!



Всем моим коллегам, для которых важны счастливое и действительно мирное развитие нашей страны, я желаю успехов», — написала Нино Кациашвили в Facebook.



Об увольнении из Центральной избирательной комиссии по политическим мотивам также сообщил 1 января Вако Маисурадзе, который занимал должность советника председателя ЦИК.



По словам Маисурадзе, причиной его увольнения стал критический пост, опубликованный им 1 декабря в Facebook. В нём он указал, что любые действия или бездействие, замедляющие процесс евроинтеграции страны, направлены против государственных интересов. В этом же посте он заявил, что нельзя допускать насилия над мирными демонстрантами.



18 декабря Центральная избирательная комиссия опубликовала заявление, в котором указала, что была проведена реорганизация, и «на заседании ЦИК 7 декабря был утверждён новый штатный список, согласно которому количество штатных позиций в аппарате ЦИК сократилось со 118 до 103».



С декабря 2024 года с работы были уволены несколько десятков государственных служащих из таких учреждений, как Национальное агентство пробации, государственный публичный реестр, мэрия Тбилиси и ЦИК. Они называют причиной своего увольнения политические мотивы. Большинство из них подписали совместные заявления, в которых осудили решение партии «Грузинская мечта» приостановить процесс евроинтеграции.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





