

Участники протестов отметят Рождество на проспекте Руставели

06.01.2025 12:22





Рождество на проспекте Руставели в Тбилиси в ночь с 6 на 7 января отметят участники протестов.



«Праздник Рождества друг без друга немыслим. Давайте растечемся по улицам реками света, и встретим Рождество вместе у Кашвети» - акция анонсирована в FB.



Ранее в Тбилиси уже были очень эмоциональные протестная Пасха и масштабная встреча Нового года на проспекте Руставели.



Завтра ночью на проспекте Руставели участники протестного митинга все вместе будут петь рождественский гимн «Алило».



На акцию в эту ночь просят не приносить свистки и вувузелы. Призывают приносить свечи и рождественские подарки для детей из неимущих семей - сбор по вечерам уже неделю идет возле парламента, у елки.



В Батуми сбор на акцию в Рождество с 22:00 у Конституционного суда. В Кутаиси - с 19:00 у мэрии.





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