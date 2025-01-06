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Участники протестов отметят Рождество на проспекте Руставели


06.01.2025   12:22


Рождество на проспекте Руставели в Тбилиси в ночь с 6 на 7 января отметят участники протестов.

«Праздник Рождества друг без друга немыслим. Давайте растечемся по улицам реками света, и встретим Рождество вместе у Кашвети» - акция анонсирована в FB.

Ранее в Тбилиси уже были очень эмоциональные протестная Пасха и масштабная встреча Нового года на проспекте Руставели.

Завтра ночью на проспекте Руставели участники протестного митинга все вместе будут петь рождественский гимн «Алило».

На акцию в эту ночь просят не приносить свистки и вувузелы. Призывают приносить свечи и рождественские подарки для детей из неимущих семей - сбор по вечерам уже неделю идет возле парламента, у елки.

В Батуми сбор на акцию в Рождество с 22:00 у Конституционного суда. В Кутаиси - с 19:00 у мэрии.


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