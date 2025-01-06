

Гражданин США рассказал о задержании в Грузии и высылке из-за участия в протестах

06.01.2025 12:23





Гражданин США Ник Лоладзе, высланный из Грузии, рассказывает свою историю и отмечает, что за участие в протестах его арестовали, избили и оштрафовали на $1000.



По словам Лоладзе, после ареста его попросили покинуть страну в течение 5 дней без каких-либо документов.



Он также рассказал о звонках и сообщениях с угрозами.



"1 декабря я был арестован вместе со 107 другими протестующими на том основании, что я оказался не в том месте и не в то время, хотя и сказал, что являюсь американским гражданином, меня избили, и судья наложил на меня штраф в размере $1000.



Перед встречей с иммиграционным отделом мы попали во враждебную среду, спецназовцы издевались надо мной и без предъявления каких-либо официальных документов приказали покинуть страну в течение 5 дней. Я обжаловал это требование с помощью профессиональных адвокатов, потратив около $5000 на юридические услуги, но было очевидно, что моя апелляция не будет удовлетворена; причиной этого является ярлык, навешенный силовыми структурами, будто я представляю угрозу национальной безопасности и суверенитету Грузии.



Кроме того, я постоянно получал телефонные звонки и текстовые сообщения с угрозами и требованием покинуть страну. Я знал, что если бы я говорил об этом с медиа во время моего пребывания в Грузии, меня обязательно бы арестовали и я снова оказался бы в тюрьме. 28 декабря, когда я решил уехать в Америку, меня задержали на паспортном контроле, вероятно, чтобы ещё больше меня запугать и заставить никогда не думать о возвращении. Я понимаю и знаю, почему правительство действует так - они боятся всех, кто присоединяется к протестам и поддерживает западный курс страны", - заявляет Лоладзе.





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