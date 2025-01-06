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Пациентка психиатрической больницы выпрыгнула со второго этажа


06.01.2025   12:35


Пациентка выпрыгнула из окна второго этажа Батумской психиатрической больницы, сообщает "Adjara Times".

Лицо, получающее услуги по психическому здоровью, получило повреждения в результате падения с высоты. В частности, по данным ""Adjara Times"", женщина сломала ногу и ей потребовалась операция.

Отмечается, что пострадавшая является гражданкой иностранного государства.

В медицинском учреждении по данному факту никаких комментариев "Adjara Times" не предоставили.


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