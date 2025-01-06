

Пациентка психиатрической больницы выпрыгнула со второго этажа

06.01.2025 12:35





Пациентка выпрыгнула из окна второго этажа Батумской психиатрической больницы, сообщает "Adjara Times".



Лицо, получающее услуги по психическому здоровью, получило повреждения в результате падения с высоты. В частности, по данным ""Adjara Times"", женщина сломала ногу и ей потребовалась операция.



Отмечается, что пострадавшая является гражданкой иностранного государства.



В медицинском учреждении по данному факту никаких комментариев "Adjara Times" не предоставили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





