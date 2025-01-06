

Сотрудника службы «112» уволили за поддержку евроинтеграции Грузии

06.01.2025 12:37





Сотрудник МВД Грузии экстренной службы «112» Павле Гахария сообщает об увольнении за поддержку евроинтеграции Грузии.



"Я работал по трудовому договору в Центра управления общественной безопасностью 112 (юридическое лицо публичного права, входящее в состав Министерства внутренних дел Грузии).



30 декабря 2024 года около 19:00 меня вызвали в администрацию, где мне устно объяснили, что я уволен из-за истечения срока действия контракта.



Реальная причина известна всем.

Режим преследует всех, кто выражает отличное мнение.

Моя позиция остается неизменной. Вперед, к Европе!“ - написал Павле Гахария.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





