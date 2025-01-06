|
|
|
Сотрудника службы «112» уволили за поддержку евроинтеграции Грузии
06.01.2025 12:37
Сотрудник МВД Грузии экстренной службы «112» Павле Гахария сообщает об увольнении за поддержку евроинтеграции Грузии.
"Я работал по трудовому договору в Центра управления общественной безопасностью 112 (юридическое лицо публичного права, входящее в состав Министерства внутренних дел Грузии).
30 декабря 2024 года около 19:00 меня вызвали в администрацию, где мне устно объяснили, что я уволен из-за истечения срока действия контракта.
Реальная причина известна всем.
Режим преследует всех, кто выражает отличное мнение.
Моя позиция остается неизменной. Вперед, к Европе!“ - написал Павле Гахария.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна