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Певица Нуца Бузаладзе получила более 9 тыс. долларов за концерт в Батуми. Из толпы ей кричали «Позор!»
06.01.2025 13:49
На новогоднем концерте в Батуми, организованном мэрией на Европейской площади 4 января, певица Нуца Бузаладзе столкнулась с протестами. Акция сопровождалась плакатами с изображениями избитых и задержанных участников недавних протестов.
Согласно контракту, подписанному 30 декабря 2024 года с «центром культуры» Батуми, Бузаладзе получила 25’510 лари [более 9 тыс. долларов США] за концертную программу длительностью не менее 30 минут.
Сумма включает все налоги, предусмотренные законодательством.
Во время её выступления звучали выкрики «Позор! Позор!».
Бузаладзе ответила протестующим, обвинив их в продажности:
— «Если вы называете позором человека, который с детства представляет вашу страну, то позор вам. Вы получили деньги за это».
На что протестующие ответили:
«Это не мы, а ты получаешь деньги».
Ранее Бузаладзе также выступала на новогоднем концерте в Ахалцихе, за который она получила 18,000 лари из государственного бюджета.
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