

Певица Нуца Бузаладзе получила более 9 тыс. долларов за концерт в Батуми. Из толпы ей кричали «Позор!»

06.01.2025 13:49





На новогоднем концерте в Батуми, организованном мэрией на Европейской площади 4 января, певица Нуца Бузаладзе столкнулась с протестами. Акция сопровождалась плакатами с изображениями избитых и задержанных участников недавних протестов.



Согласно контракту, подписанному 30 декабря 2024 года с «центром культуры» Батуми, Бузаладзе получила 25’510 лари [более 9 тыс. долларов США] за концертную программу длительностью не менее 30 минут.



Сумма включает все налоги, предусмотренные законодательством.



Во время её выступления звучали выкрики «Позор! Позор!».



Бузаладзе ответила протестующим, обвинив их в продажности:



— «Если вы называете позором человека, который с детства представляет вашу страну, то позор вам. Вы получили деньги за это».



На что протестующие ответили:



«Это не мы, а ты получаешь деньги».



Ранее Бузаладзе также выступала на новогоднем концерте в Ахалцихе, за который она получила 18,000 лари из государственного бюджета.





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