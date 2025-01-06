

В связи с шествием «Алило» на некоторых улицах Тбилиси будет поэтапно ограничено движение транспорта

06.01.2025 15:10





В связи с празднованием Рождества 7 января пройдет шествие «Алило», и на некоторых улицах движение транспорта поэтапно будет ограничено.



Согласно информации мэрии Тбилиси, шествие начнется с Площади Первой Республики в 14:00. В связи с этим движение транспорта в указанном районе будет временно затруднено, и автомобили смогут перемещаться по альтернативным улицам.



«В частности, транспортные средства смогут попасть с улицы Костава на улицы Ахвледиани и Киачели через улицы Вашловани и Экаладзе; автомобили, движущиеся с улицы Табукашвили в направлении улицы Костава, вместо Площади Республики смогут передвигаться по проспекту Руставели. Также разворот у Оливкового дерева будет возможен только с использованием проспекта Руставели.



С 15:00 движение будет ограничено на площади Свободы, из-за чего водители не смогут передвигаться в направлении площади Свободы с улиц Котэ Абхази и Шалвы Дадиани.



В период закрытия улицы Бараташвили автомобили смогут передвигаться в направлении площади Свободы через правобережье Куры и улицу Котэ Абхази, а транспортные средства, направляющиеся в сторону Авлабари, смогут использовать маршрут через Сухой мост, улицу Хетагурова и левобережье Куры», – говорится в информации мэрии Тбилиси.





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