

В рождественскую ночь Тбилисский метрополитен будет обслуживать пассажиров до поздней ночи

06.01.2025 15:27





В рождественскую ночь Тбилисский метрополитен будет обслуживать пассажиров по продленному графику.



По информации мэрии Тбилиси, «Метрополитен» завершит свою работу 7 января в 03:00 вместо 00:00.



Пассажирские перевозки будут бесплатными 6 января с 23:00.





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