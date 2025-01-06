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В рождественскую ночь Тбилисский метрополитен будет обслуживать пассажиров до поздней ночи


06.01.2025   15:27


В рождественскую ночь Тбилисский метрополитен будет обслуживать пассажиров по продленному графику.

По информации мэрии Тбилиси, «Метрополитен» завершит свою работу 7 января в 03:00 вместо 00:00.

Пассажирские перевозки будут бесплатными 6 января с 23:00.


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