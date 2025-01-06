

Число случаев гриппа увеличивается с каждым днем, хотя этот рост стабилен - Чхаидзе

06.01.2025 15:29





«Количество случаев гриппа растет ежедневно, однако этот рост остается стабильным, и ожидается, что он продолжится в следующие недели», – заявил медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили Иванэ Чхаидзе.



По его словам, декабрь и январь являются периодом максимального увеличения случаев гриппа.



«Количество подтвержденных случаев гриппа растет ежедневно. На второй неделе декабря, то есть на 50-й календарной неделе года, показатель гриппа составлял 25%, на 51-й неделе он увеличился до 32%, и вирус гриппа стал доминирующим. На 52-й неделе эта динамика сохранялась, и общий показатель составил 40%. Это означает, что с середины декабря грипп занимает первое место по частоте среди подтвержденных случаев, причем доминирует вирус типа H1, известный как свиной грипп. Мы ожидаем, что рост продолжится в следующие недели и, вероятно, достигнет пика в январе. Именно декабрь и январь являются периодом максимального увеличения случаев гриппа.



Также важно отметить ситуацию с другими вирусами. Общее количество случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний в сезоне 2024–2025 годов практически такое же, как и в прошлом году. Сейчас фиксируется примерно 160 случаев на 100 000 человек, тогда как два года назад этот показатель составлял 320–330 случаев», – отметил Чхаидзе.



Кроме того, по его словам, в декабре в больнице Иашвили лечились 36 пациентов с вирусной пневмонией. Чхаидзе подчеркнул, что ни один из них не был вакцинирован.



«Для нас крайне важно наблюдать за ростом случаев гриппа, и этот рост остается стабильным. Именно вирус гриппа вызывает осложнения, такие как воспаление легких. Только в декабре в больнице Иашвили было зафиксировано 36 подтвержденных случаев вирусной пневмонии, что является значительным числом и четко указывает на то, что именно грипп чаще всего приводит к госпитализации и ухудшению общего состояния у детей. Примечательно, что ни один из этих пациентов не был вакцинирован. Мы постоянно говорим о важности вакцинации от гриппа, но она так и не стала традицией и частью профилактики заболеваний в нашей стране. Когда видишь, что все случаи пневмонии фиксируются у невакцинированных пациентов, становится очевидным, что вакцинация от гриппа имеет большое значение, особенно для детей до пяти лет.



Что касается количества мест в больнице, наша клиника готовится заранее. Клиника им. Иашвили – единственное учреждение в стране, которое имеет департамент респираторной медицины. Это отделение принимает исключительно пациентов с острыми и хроническими заболеваниями дыхательной системы. Конечно, 25 коек, выделенных для этого департамента, недостаточно. Поэтому мы освободили еще одно отделение. Сейчас в клинике Иашвили работают два отделения для пациентов с острыми заболеваниями дыхательной системы. Таким образом, дефицита мест не будет. Если рост продолжится и возникнет необходимость, мы готовы освободить еще одно отделение», – заявил Иванэ Чхаидзе.





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