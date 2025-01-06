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Илия второй: Мы хотим изучить те достижения, которые есть на Западе


06.01.2025   19:27


«Мы хотим изучить те достижения, которые есть на Западе. Необходимо создать группу для изучения языков. Много работы предстоит сделать; мы должны заниматься нашими делами сами», — заявил Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхета-Тбилисский, митрополит Бичвинтский и Цхум-Абхазский Илия Второй.

Патриархия Грузии опубликовала на своей странице в Facebook видео от 25 декабря 2024 года, на котором члены Синода собрались на празднование 47-й годовщины интронизации Илии Второго.

«Очень важно, что мы открыли епархии за рубежом, что у нас есть епископы там: в Америке, в Англии и в Европе. Это должно укрепиться, потому что там живут грузины, и грузины не должны забывать грузинский язык. Мы хотим изучить те достижения, которые есть на Западе. Необходимо создать группу для изучения языков. Много работы предстоит сделать; мы должны заниматься нашими делами сами», – заявил Илия II.


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