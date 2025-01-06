

В сети опубликовали рассказ жертвы нападения в Местия

06.01.2025 20:12





В сети появился рассказ женщины ставшей жертвой нападения в селе Накра муниципалитета Местия. Как сообщалось ранее, семейная пара из России подверглась нападению со стороны двух человек. Нападавшие до сих пор не найдены. Полиция также разыскивает пострадавшего мужчину, его местонахождение неизвестно. По словам мэра Местии Кахи Жоржолиани, полиция опросила туристку.



Как известно пара ехала в Местию из Зугдиди на автомобиле Skoda.



Российский блогер Николай Левшиц опубликовал информацию, предоставленную родственниками со слов пострадавшей женщины:



«Мы ехали в Тетнульди и начался снегопад. Остановились после тоннеля , посмотреть на снег, сняли видео. Первый раз они приехали мимо нас, остановились и спросили не нужна ли помощь нам? Мы сказали нет спасибо, мы просто фоткаемся и они уехали. Потом мы их обогнали, они стояли на обочине. По дороге встретилась застрявшая машина, Витя их вытянул на тросе. В этот момент белая «Субару» проехала мимо и уже не останавливалась.



Когда Витя из далека увидел что они стоят посередине дороги — попросил дать ему нож из бардачка. Остановился, вышел и спросил что случилось. Они насос попросили у него. Он достал, отдал им. Потом начался какой то конфликт. Они говорили отдайте телефоны, зачем вы нас фотографировали. Залез и забрал один Витин телефон. Он попросил их меня не трогать. Залез опять и забрал 2 телефон. Затем между ними начался диалог, слышала я только Виктора. Как он говорил чтобы он его не трогал. Потом было 2 выстрела, я не видела куда и Виктора не видела. С пистолетом подошел ко мне, направил его и просил отдать телефон, не стал дожидаться они оба сели в нашу машину и поехали прямо, потом он выскочил который, был сзади. Мы поехали прямо. Потом подъехала «Субару», тот который был за рулем нашей машины развернулся, вышел и сел в «Субару». Они уехали на 10 мин в этот момент я позвонила в 112. Успела объяснить что до Местии нам остался, где-то час, назвала номер нашей машины и объяснила все.



Закрылась в машине, они вернулись и тот стал разбивать стекло. Я открыла машину , он сказал пересесть на пассажирское, я пересела и молча поехали. Я просила нас отпустить, не убивать, он сказал никто не собирается вас убивать. Доехал до горки в которую они хотели подняться — не смог на шкоде, «Субару» уже уехала вперед. Потом он сдал назад, тот из нашей машины перепрыгнул в «Субару» и они уехали. Тогда я смогла вытащить телефон и еще раз звонила в 112. Остановила 2 проезжающие машины. Потом начала полиция подъезжать. Туда сразу поехали пикапы с автоматами и вот все это продолжается до сих пор».



Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 января. Пропавший турист – Виктор Соловьев. Машину на которой передвигалась супружеская пара отвезли в Местию. По информации МВД, расследование ведется по статьям 179 и 236 уголовного закона, предусматривающим грабеж и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.





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