

В связи с Рождеством от площади Первой Республики к собору Пресвятой Троицы пройдет шествие «Алило»

07.01.2025 10:47





В связи с праздником Рождества в 14:00 с площади Первой Республики в Тбилиси начнется шествие «Алило».



Шествие завершится у собора Пресвятой Троицы, где будет совершен рождественский параклис. Собранные же продукты будут переданы в приюты для престарелых и детские дома.



Традиция шествия «Алило» была возрождена в 2000 году по благословению патриарха.



Во время шествия участников «Алило» встречают президент, депутаты парламента и члены сакребуло.





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