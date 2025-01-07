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В связи с Рождеством от площади Первой Республики к собору Пресвятой Троицы пройдет шествие «Алило»
07.01.2025 10:47
В связи с праздником Рождества в 14:00 с площади Первой Республики в Тбилиси начнется шествие «Алило».
Шествие завершится у собора Пресвятой Троицы, где будет совершен рождественский параклис. Собранные же продукты будут переданы в приюты для престарелых и детские дома.
Традиция шествия «Алило» была возрождена в 2000 году по благословению патриарха.
Во время шествия участников «Алило» встречают президент, депутаты парламента и члены сакребуло.
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