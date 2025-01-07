

Эпистола Патриарха: Гордыня и эгоизм - яркие признаки человека, отступившего от Господа

07.01.2025 10:55





Гордыня и эгоизм это яркие признаки человека, отступившего от Господа. После падения в наших прародителях прежде всего появились именно эти склонности, и их личные отношения сразу же исказились - забота друг о друге и окружающем, доверие к Богу… сменились упованием на себя и эгоцентризмом,- об этом говорится в Рождественской эпистоле Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II.



Как говорит патриарх в послании, мы должны осознавать, что если имеем какие-либо таланты и способности, то они даны Господом, наша – только личная воля, которую мы должны правильно направлять.



«Эта порочность, навязанная злой силой, по сей день является нашей главной проблемой, и поэтому-то, как говорит один богослов, слово «я» особым образом доминирует в нашей жизни.



Природа эгоиста такова, что он радуется самому себе, любит существующие в себе таланты, которые считает своей заслугой, и сознательно или бессознательно старается преподнести себя везде и всегда, в то время как забыл Бога, или же механически упоминает Его имя.



Мы должны осознать, что если у нас и есть какие-либо таланты и способности, то даны они нам Господом, нашей является только личная воля, которую мы должны правильно направлять. Вместе с тем, наше призвание - служить ближним на пути к Богу. Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы служить, и возложил эту миссию и на нас. Таким образом, наша верность, любовь и преданность любому другому человеку - это то, что спасает нас, ведет нас к Богу.



И поэтому, наряду с прочими заповедями, мы должны исполнять одну из самых важных заповедей Господа: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» и более того, новую заповедь Нового Завета, данную нам Спасителем: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Иоанн 13:34).



Только так мы сможем осуществить наше личное величайшее чудо - изгнать эгоизм из сердца и поселить в нем Бога, только таким путем мы получим гражданство Царства небесного. «Я - дверь: кто входит через Меня, тот будет спасен» (Иоанн 10:9) - учит нас Иисус Христос», - говорится в эпистоле патриарха.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





