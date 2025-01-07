

От площади Первой Республики к собору Пресвятой Троицы проходит шествие «Алило»

07.01.2025 15:11





В связи с праздником Рождества в Тбилиси проходит шествие «Алило».



Группа паломников и певчих начала шествие с площади Первой Республики.



Шествие завершится у собора Пресвятой Троицы, где будет совершен рождественский параклис.



Собранные же продукты будут переданы в приюты для престарелых и детские дома.



Традиция шествия «Алило» была возрождена в 2000 году по благословению патриарха.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





