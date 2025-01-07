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От площади Первой Республики к собору Пресвятой Троицы проходит шествие «Алило»


07.01.2025   15:11


В связи с праздником Рождества в Тбилиси проходит шествие «Алило».

Группа паломников и певчих начала шествие с площади Первой Республики.

Шествие завершится у собора Пресвятой Троицы, где будет совершен рождественский параклис.

Собранные же продукты будут переданы в приюты для престарелых и детские дома.

Традиция шествия «Алило» была возрождена в 2000 году по благословению патриарха.


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