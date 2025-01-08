

Компания Meta планирует отказаться от программы проверки фактов на социальных платформах

08.01.2025 10:50





Компания Meta планирует отменить программу проверки фактов и ограничений на свободное выражение мнений на своих социальных платформах – Facebook, Instagram и Threads.



Вместо этого она намерена внедрить систему «Общественные заметки» (Community Notes), аналогичную той, что используется на платформе X, принадлежащей Илону Маску.



По словам основателя компании Марка Цукерберга, действующая практика модерации основывается на проверке фактов специально отобранными организациями и группами. Однако такие организации могут быть политически предвзяты, и в результате они скорее подорвали доверие, чем принесли пользу.



Система проверки фактов была запущена в 2016 году и использовалась для управления контентом в социальных сетях и борьбы с дезинформацией на платформах.



«После того как в 2016 году Трампа впервые выбрали президентом, традиционные медиа начали постоянно писать о том, какую угрозу демократии представляет дезинформация. Мы добросовестно пытались решить эти проблемы так, чтобы не стать арбитрами истины, но проверяющие факты оказались просто политически предвзятыми и разрушили доверие больше, чем создали, особенно в США. Поэтому в течение следующих двух месяцев мы планируем внедрить более всеобъемлющую систему «Общественных заметок». Во-вторых, мы намерены упростить нашу политику в отношении контента и снять ограничения на темы, такие как иммиграция и гендер, которые оказались оторваны от основного дискурса. То, что начиналось как движение за большую инклюзивность, все чаще использовалось для подавления мнений и идей людей с иными взглядами, и это зашло слишком далеко. Поэтому я хочу убедиться, что люди могут делиться своими убеждениями и опытом на наших платформах», – заявил Цукерберг.



По словам Цукерберга, он намерен сотрудничать с президентом Трампом, чтобы противостоять правительствам тех стран, которые целенаправленно атакуют американские компании и поддерживают введение большего количества цензурных ограничений.







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