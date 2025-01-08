

Мать актера Андро Чичинадзе об арестах: «Это большевистский метод»

08.01.2025 15:05





Мать актера Андро Чичинадзе Лика Гунцадзе заявляет, что на родителей молодых людей задержанных на проевропейских акциях, оказывается психологическое давление, но они несмотря ни на что продолжат борьбу за свободу своих детей.



Гунцадзе сравнивает уголовное преследование десятков участников акций с советскими репрессиями 1937 года.



«Это психологическое давление – вот как я это воспринимаю. Психологическое давление на меня, на родителей. Они думают, что сломают нас, наверное, это очень плохо влияет на заключенных, но они не учитывают одного: нас не сломать, мы не боимся.[…]



По ее словам, в 1937 году, так же как и сейчас бросали в тюрьмы самых лучших и талантливых.



«Это большевистский метод. Это обычная история, мы просто не смогли выбраться оттуда […] У меня и у всех родителей начинается беспощадная борьба. У меня на это очень много сил и я обязательно это сделаю […] Опомнитесь! Придите в себя! Нет никого хуже и опаснее, чем разгневанные матери», — заявила Лика Гунцадзе в эфире «Формулы».



Актер Андро Чичинадзе был арестован 5 декабря. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 25 УК, подразумевающей участие в групповом насилии. Если его вина будет доказана, ему грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.



Вместе с делом Чичинадзе рассматриваются дела еще пяти человек — Джано Арчая, Руслана Сивакова, Луки Джабуа и Гурама Мирцхулава. Все они обвиняются в участии в групповом преступлении.



По тому же делу были арестованы еще 8 человек. Трое из них — Вепхвиа Касрадзе , Васил Кадзелашвли и Звиад Цецхладзе обвиняются в организации и/или руководстве насилием, остальные пять — 18-летний Саба Джикия, 20-летний Георгий Горгадзе, 19-летний Ираклий Миминошвили, 20-летний Николоз Джавахишвили и 24-летний Торнике Гошадзе обвиняются в участии в насилии.







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