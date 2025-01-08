|
|
|
В селе Кабали найдено тело убитого пастуха
08.01.2025 17:12
В селе Кабали муниципалитета Лагодехи на кладбище было найдено тело убитого 39-летнего пастуха Муртаза Ростомова.
Четыре месяца назад он исчез, и его семья сразу же обратилась в полицию, однако, по их словам, никакой реакции от министерства внутренних дел не последовало.
Несколько дней назад в Кабали были найдены телефон и документы Ростомова. Затем отец погибшего прибыл на место обнаружения вещей сына и нашел его расчлененное тело, сообщает TV Pirveli.
В селе сообщают, что пастух также работал сторожем кладбища и несколько месяцев назад имел конфликт с частью местных жителей. После конфликта мужчина исчез, сообщает Radio Tbilisi.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна