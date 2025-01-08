

В селе Кабали найдено тело убитого пастуха

08.01.2025 17:12





В селе Кабали муниципалитета Лагодехи на кладбище было найдено тело убитого 39-летнего пастуха Муртаза Ростомова.



Четыре месяца назад он исчез, и его семья сразу же обратилась в полицию, однако, по их словам, никакой реакции от министерства внутренних дел не последовало.



Несколько дней назад в Кабали были найдены телефон и документы Ростомова. Затем отец погибшего прибыл на место обнаружения вещей сына и нашел его расчлененное тело, сообщает TV Pirveli.



В селе сообщают, что пастух также работал сторожем кладбища и несколько месяцев назад имел конфликт с частью местных жителей. После конфликта мужчина исчез, сообщает Radio Tbilisi.





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