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В селе Кабали найдено тело убитого пастуха


08.01.2025   17:12


В селе Кабали муниципалитета Лагодехи на кладбище было найдено тело убитого 39-летнего пастуха Муртаза Ростомова.

Четыре месяца назад он исчез, и его семья сразу же обратилась в полицию, однако, по их словам, никакой реакции от министерства внутренних дел не последовало.

Несколько дней назад в Кабали были найдены телефон и документы Ростомова. Затем отец погибшего прибыл на место обнаружения вещей сына и нашел его расчлененное тело, сообщает TV Pirveli.

В селе сообщают, что пастух также работал сторожем кладбища и несколько месяцев назад имел конфликт с частью местных жителей. После конфликта мужчина исчез, сообщает Radio Tbilisi.


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