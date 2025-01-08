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Самые популярные имена и фамилии мужчин в Грузии
08.01.2025 17:57
Рейтинг самых распространенных имен и фамилий в Грузии меняется с года в год, однако некоторые из них продолжают уверенно удерживать свои позиции на первом месте.
Согласно последней статистике Агентства развития государственных услуг, в списке самых известных фамилий среди мужчин лидирует фамилия Беридзе, а в списке имен — имя Гиорги.
ТОП-10 самых популярных мужских фамилий:
Беридзе — 15 000
Мамедови — 14 347
Капанадзе — 9 532
Алиеви — 9 317
Гелашвили — 8 801
Маисурадзе — 7 558
Гиоргадзе — 6 796
Болквадзе — 6 508
Ломидзе — 6 208
Циклаури — 6 083
ТОП-10 самых популярных мужских имен:
Гиорги — 193 422
Давит — 68 187
Александре — 46 374
Лука — 45 168
Николоз — 39 881
Иракли — 36 076
Саба — 29 498
Зураб — 29 268
Леван — 27 535
Давити — 26 043
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