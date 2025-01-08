

Самые популярные имена и фамилии мужчин в Грузии

08.01.2025 17:57





Рейтинг самых распространенных имен и фамилий в Грузии меняется с года в год, однако некоторые из них продолжают уверенно удерживать свои позиции на первом месте.



Согласно последней статистике Агентства развития государственных услуг, в списке самых известных фамилий среди мужчин лидирует фамилия Беридзе, а в списке имен — имя Гиорги.



ТОП-10 самых популярных мужских фамилий:



Беридзе — 15 000

Мамедови — 14 347

Капанадзе — 9 532

Алиеви — 9 317

Гелашвили — 8 801

Маисурадзе — 7 558

Гиоргадзе — 6 796

Болквадзе — 6 508

Ломидзе — 6 208

Циклаури — 6 083



ТОП-10 самых популярных мужских имен:



Гиорги — 193 422

Давит — 68 187

Александре — 46 374

Лука — 45 168

Николоз — 39 881

Иракли — 36 076

Саба — 29 498

Зураб — 29 268

Леван — 27 535

Давити — 26 043





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