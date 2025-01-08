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TBC Bank выделил финансовые ресурсы для поддержки протестующих студентов
08.01.2025 18:01
TBC Bank выделил финансовые ресурсы для поддержки протестующих студентов через ее Nanuka's Fund. Об этом сообщает руководитель фонда, журналист Нанука Жоржолиани.
‼️Чтобы подать заявку на получение помощи, необходимо заполнить ФОРМУ .
В форме отмечается:
"Многие студенты находятся на забастовке, многие потеряли работу из-за экономического кризиса.
С учетом этой реальности студенты не могут платить за учебу и жилье.
Именно поэтому финансовые ресурсы, выделенные TBC Bank, будут полностью направлены на решение этих проблем студентов, чтобы у них было больше времени и энергии для участия в этой важнейшей борьбе за страну.
- Если студенту необходимо покрыть задолженность по учебе, он должен заполнить все поля, связанные с этим вопросом.
- Если студент был уволен с работы, он должен заполнить все поля, касающиеся работы.
- Если студенту нужна помощь с оплатой аренды жилья, он должен заполнить все поля, связанные с арендой".
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