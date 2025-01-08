

TBC Bank выделил финансовые ресурсы для поддержки протестующих студентов

08.01.2025 18:01









‼️Чтобы подать заявку на получение помощи, необходимо заполнить



В форме отмечается:



"Многие студенты находятся на забастовке, многие потеряли работу из-за экономического кризиса.

С учетом этой реальности студенты не могут платить за учебу и жилье.



Именно поэтому финансовые ресурсы, выделенные TBC Bank, будут полностью направлены на решение этих проблем студентов, чтобы у них было больше времени и энергии для участия в этой важнейшей борьбе за страну.



- Если студенту необходимо покрыть задолженность по учебе, он должен заполнить все поля, связанные с этим вопросом.

- Если студент был уволен с работы, он должен заполнить все поля, касающиеся работы.

- Если студенту нужна помощь с оплатой аренды жилья, он должен заполнить все поля, связанные с арендой". TBC Bank выделил финансовые ресурсы для поддержки протестующих студентов через ее Nanuka's Fund. Об этом сообщает руководитель фонда, журналист Нанука Жоржолиани.‼️Чтобы подать заявку на получение помощи, необходимо заполнить ФОРМУ В форме отмечается:"Многие студенты находятся на забастовке, многие потеряли работу из-за экономического кризиса.С учетом этой реальности студенты не могут платить за учебу и жилье.Именно поэтому финансовые ресурсы, выделенные TBC Bank, будут полностью направлены на решение этих проблем студентов, чтобы у них было больше времени и энергии для участия в этой важнейшей борьбе за страну.- Если студенту необходимо покрыть задолженность по учебе, он должен заполнить все поля, связанные с этим вопросом.- Если студент был уволен с работы, он должен заполнить все поля, касающиеся работы.- Если студенту нужна помощь с оплатой аренды жилья, он должен заполнить все поля, связанные с арендой".





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