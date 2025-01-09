

Маркет в поддержку грузинских художников FEARLESS пройдет в музее фотографии и мультимедиа

09.01.2025 18:23





Маркет в поддержку грузинских художников FEARLESS пройдет в музее фотографии и мультимедиа



Организаторы называют мероприятие «чрезвычайным маркетом искусств» (emergency art market). В течение трех дней, с 11 по 14 января, можно будет приобрести работы современных грузинских художников и таким образом поддержать их.



Среди участников маркета: галереи Artbeat, Window Project, Patara, Obscura, 4710.



«В то время как художественные пространства остаются закрытыми, а многие люди, преданные развитию изобразительного искусства, проводят дни и ночи, протестуя на улицах, FEARLESS стремится создать место встречи для представителей этой сферы и их сторонников», — сказано в анонсе.



Кстати, о Patara Gallery в прошлом году мы выпускали сюжет. Это небольшая галерея в подземном переходе в Ваке , которая, по задумке создателей, вписывает современное искусство в повседневную городскую среду.





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