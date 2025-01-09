

Задержанные в связи с убийством в Местия заключены под стражу, в качестве меры пресечения

09.01.2025 18:38





Бежану Чкадуа и Ревазу Пакелиани, задержанным в связи с убийством и ограблением иностранного гражданина Виктора Соловьева в Местия, в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.



Вышеуказанное решение вынес судья Зугдидского районного суда Шота Бичия.



По словам судьи, по делу представлены определенные материалы, из которых следует, что оба обвиняемых осуждены и находятся под условным сроком наказания. Они были осуждены за различные преступления, в основном связанные с наркотиками. По словам судьи, протокол допроса обвиняемых Пакелиани свидетельствует о том, что последние инкриминируемые им действия также связаны с наркопреступлениями.



Как пояснил прокурор, существует риск того, что задержанные скроются и совершат новые преступления или уничтожат улики. Как сообщает прокурор, убийство было совершено выстрелом из пистолета Реваза Пакелиани.



Защита не согласилась с ходатайством обвинения. Правозащитники исключили возможность ограбления со стороны задержанных. Адвокаты ходатайствовали об освобождении задержанных без избрания меры пресечения. По словам адвоката Бежана Чкадуа Лаши Хоштарии, все основано на показаниях потерпевшей.



Инцидент произошел 5 января в Местия. По данным следствия, обвиняемые – Реваз Пакелиани и Бежан Чкадуа напали на двух иностранных граждан, следовавших из Зугдиди в Местия.





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