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Опубликованы гонорары и расходы «Грузинской мечты» на участников новогодних мероприятий


09.01.2025   18:45


Гонорары и расходы на участников новогодних мероприятий, организованных мэрией Батуми, из городского бюджета:

Основные гонорары:

Тика Баланчини и группа "Ньювани" – 46 811 лари

Группа "Урса" – 30 303 лари

"Ночное шоу с Георгием Габуния" – 30 000 лари

Группа "Регион" – 30 000 лари

Нуца Бузаладзе и группа – 25 510 лари

"Кахабери и Ханумы" – 25 510 лари

Ансамбль "Алило" – 19 132 лари

Бэнд Давида Мазанашвили – 19 132 лари

Ансамбль "Швидкаца" – 17 474 лари

Сулхан Джаиани/услуги Батумского квинтета – 15 306 лари

Ансамбль "Грузинские голоса" – 15 306 лари

Группа "Резо и дети" – 15 150 лари

Группа "Форте" – 12 755 лари

Группа "Кучис Бичеби" ("Парни с улицы") – 10 101 лари

Ансамбль "Театральный квартет" – 10 000 лари


Другие участники:

Бэнд "Трио Гоглаура" – 7 071 лари

Группа "Реро" – 6 060 лари

Байар Шахин – 2 551 лари

Беки Дарчидзе (детские активности) – 15 000 лари

Бардия Кутубидзе (ведущий) – 6 250 лари

Многочисленные исполнители, включая Ирину Корипадзе, Нони Корипадзе, Гванцу Осикимшвили и др. – от 1 275 до 3 826 лари за выступление.


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