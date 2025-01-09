

Опубликованы гонорары и расходы «Грузинской мечты» на участников новогодних мероприятий

09.01.2025 18:45





Гонорары и расходы на участников новогодних мероприятий, организованных мэрией Батуми, из городского бюджета:



Основные гонорары:



Тика Баланчини и группа "Ньювани" – 46 811 лари



Группа "Урса" – 30 303 лари



"Ночное шоу с Георгием Габуния" – 30 000 лари



Группа "Регион" – 30 000 лари



Нуца Бузаладзе и группа – 25 510 лари



"Кахабери и Ханумы" – 25 510 лари



Ансамбль "Алило" – 19 132 лари



Бэнд Давида Мазанашвили – 19 132 лари



Ансамбль "Швидкаца" – 17 474 лари



Сулхан Джаиани/услуги Батумского квинтета – 15 306 лари



Ансамбль "Грузинские голоса" – 15 306 лари



Группа "Резо и дети" – 15 150 лари



Группа "Форте" – 12 755 лари



Группа "Кучис Бичеби" ("Парни с улицы") – 10 101 лари



Ансамбль "Театральный квартет" – 10 000 лари





Другие участники:



Бэнд "Трио Гоглаура" – 7 071 лари



Группа "Реро" – 6 060 лари



Байар Шахин – 2 551 лари



Беки Дарчидзе (детские активности) – 15 000 лари



Бардия Кутубидзе (ведущий) – 6 250 лари



Многочисленные исполнители, включая Ирину Корипадзе, Нони Корипадзе, Гванцу Осикимшвили и др. – от 1 275 до 3 826 лари за выступление.





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