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Опубликованы гонорары и расходы «Грузинской мечты» на участников новогодних мероприятий
09.01.2025 18:45
Гонорары и расходы на участников новогодних мероприятий, организованных мэрией Батуми, из городского бюджета:
Основные гонорары:
Тика Баланчини и группа "Ньювани" – 46 811 лари
Группа "Урса" – 30 303 лари
"Ночное шоу с Георгием Габуния" – 30 000 лари
Группа "Регион" – 30 000 лари
Нуца Бузаладзе и группа – 25 510 лари
"Кахабери и Ханумы" – 25 510 лари
Ансамбль "Алило" – 19 132 лари
Бэнд Давида Мазанашвили – 19 132 лари
Ансамбль "Швидкаца" – 17 474 лари
Сулхан Джаиани/услуги Батумского квинтета – 15 306 лари
Ансамбль "Грузинские голоса" – 15 306 лари
Группа "Резо и дети" – 15 150 лари
Группа "Форте" – 12 755 лари
Группа "Кучис Бичеби" ("Парни с улицы") – 10 101 лари
Ансамбль "Театральный квартет" – 10 000 лари
Другие участники:
Бэнд "Трио Гоглаура" – 7 071 лари
Группа "Реро" – 6 060 лари
Байар Шахин – 2 551 лари
Беки Дарчидзе (детские активности) – 15 000 лари
Бардия Кутубидзе (ведущий) – 6 250 лари
Многочисленные исполнители, включая Ирину Корипадзе, Нони Корипадзе, Гванцу Осикимшвили и др. – от 1 275 до 3 826 лари за выступление.
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