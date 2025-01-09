

До 20 лауреатов престижной театральной премии отказались от наград в знак протеста

09.01.2025 19:06





До 20 грузинских театральных деятелей в знак протеста отказались от премии «Дуруджи». Причиной послужили заявления бизнесмена Лаши Папашвили, главы группы Redix Group, по инициативе которого театральную награду учредили.



Выступая в эфире BMG, Папашвили назвал основателя правящей «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили «исторической личностью», спасшей страну от войны. По оценке бизнесмена, решение властей о заморозке переговоров по членству в ЕС вовсе не означает отказ от западной ориентации и разворот страны в сторону Москвы.



Сегодня несколько лауреатов премии «Дуруджи» принесли свои призы в офис Redix Group в Тбилиси.



«Ваши высказывания, оправдывающие насильственный режим, полностью лишили награду всякого достоинства. Мы считаем позорным иметь какую-либо связь со всеми теми людьми, которые поддерживают насилие и не защищают интересы грузинского народа. Поэтому мы считаем необходимым вернуть награды, которые вы присудили нашим произведениям за эти годы», — зачитал совместное обращение лауреатов режиссер Михаил Чарквиани.



По их словам, наряду со статуэткой лауреаты также получают денежные премии. Отказавшиеся от награды собирают эквивалентые суммы и обещают перечислить их в фонды помощи пострадавшим демонстрантам.



Премия «Дуруджи» существует с 2008 года. На протяжении лет она оставалась одним из важнейших культурных событий в Грузии, отмечая лучшие театральные произведения сезона за острую социальную тематику, новизну или политическую смелостью.



Деятели театра и кино активно участвуют в протестах с требованием новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Среди более чем 30 граждан, которые проходят по делу о беспорядках на митингах в Тбилиси, актер Андро Чичинадзе и комик Онисе Цхададзе.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





