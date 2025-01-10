

Руководитель юридического департамента Дома юстиции уволена по политическим мотивам

10.01.2025 13:00





Руководитель юридического департамента Дома юстиции Грузии Меги Кацитадзе была уволена за позицию относительно приостановки процесса евроинтеграции Грузии.



"Глава Дома юстиции уведомил меня о прекращении трудовых отношений со мной", — об этом в FB написала Кацитадзе.



"Мое 'Рождественское подарочное время' пришло! Я получила письмо от председателя Дома юстиции, в котором говорится, что работодатель в одностороннем порядке прекращает со мной трудовые отношения. Таким образом, мое 13-летнее сотрудничество с Домом юстиции завершится через месяц.



Как вы знаете, последние два года я руководила юридическим департаментом Дома юстиции. Однако для меня на любой должности и при любых личных обстоятельствах приоритетом остается защита принципов и ценностей, которые я считаю своей главной обязанностью как госслужащего: добросовестно служить народу и государству, защищать Конституцию и законы Грузии.



Соответственно, 28 ноября 2024 года я открыто выразила свою позицию относительно приостановки процесса евроинтеграции Грузии на своей личной странице в Facebook, а 29 ноября — уже как сотрудник Дома юстиции.



К сожалению, дух прогрессивно мыслящих сотрудников Дома юстиции, который должен был бы стать предметом гордости и уважения для властей страны, стремящейся к Европе с 'достоинством', стал единственной причиной прекращения трудовых отношений со мной и моими коллегами.



К сожалению, для дискриминационных действий против нас был использован закон, принятый парламентом Грузии в ускоренном порядке. Я не могла представить, что заявление, абсолютно лишенное политического контекста, вызовет системные репрессии. Однако я ни минуты не жалею об этом и, зная результат, приняла бы то же решение.



Несмотря на всё, я помню ту поддержку, которую получала, в том числе от руководителей, принявших сегодня решение об увольнении. Но искренне сожалею об их выборе. Жаль, что под прикрытием 'узаконенного беззакония' целенаправленно разрушается репутация государственной службы, нанося непоправимый вред демократическому развитию нашей страны. Надеюсь, принимая эти несправедливые решения, они полностью осознают свою долю ответственности.



Для меня новые вызовы — это только дополнительный стимул и мотивация. Поверьте, мои нынешние эмоции никак не связаны с сожалением из-за потери работы. Однако я не могу скрыть грусти от расставания с чем-то очень близким и значимым для меня.



Эта фотография была размещена на странице Дома юстиции два года назад, чтобы продемонстрировать возможности карьерного роста в учреждении.



Я уверена, настанет время, когда в госслужбе будут цениться только профессионализм и верность интересам страны (а не отдельной партии или руководителя).



Борьба за справедливость всегда приносит результат!" — пишет Меги Кацитадзе.





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