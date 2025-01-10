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В Западной Грузии родился младенец весом почти 6 кг
10.01.2025 16:54
Мальчик весом 5,6 килограмма появился на свет в роддоме клиники «Медальфа» в райцентре Озургети в Западной Грузии. Информацию об этом распространяет мэрия муниципалитета.
Мальчик появился на свет 8 января, его назвали Ваче. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо. Роженицу навестил мэр Озургети Автандил Талаквадзе.
Как отмечают врачи, что вес более 5 кг для новорожденных считается «гигантским». Рождаются такие дети очень редко: один случай на тысячи.
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