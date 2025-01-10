

В Западной Грузии родился младенец весом почти 6 кг

10.01.2025 16:54





Мальчик весом 5,6 килограмма появился на свет в роддоме клиники «Медальфа» в райцентре Озургети в Западной Грузии. Информацию об этом распространяет мэрия муниципалитета.



Мальчик появился на свет 8 января, его назвали Ваче. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо. Роженицу навестил мэр Озургети Автандил Талаквадзе.



Как отмечают врачи, что вес более 5 кг для новорожденных считается «гигантским». Рождаются такие дети очень редко: один случай на тысячи.





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