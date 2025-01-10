

В Грузии обнаружили более 20 птиц, покрытых мазутом

10.01.2025 16:56





По мнению эколога Арчила Гучманидзе, произошло это из-за декабрьской аварии в Керченском проливе двух танкеров, перевозивших более восьми тысяч тонн мазута. Эколог Нино Чхобадзе отмечала, что к январю или февралю загрязнение дойдет и до грузинского побережья.



По сообщению «Эха Кавказа», первое сообщение о найденной загрязненной чомге (большой поганке) поступило из курортного поселка Уреки. Волонтеры доставили ее в ветеринарную клинику «Люсико» в Кобулети. По заявлению клиники, «она была едва живая, покрытая густым слоем мазута». Ветеринары оказали ей помощь — отмыли от мазута и накормили.



По информации издания, в тот же день птиц в мазуте (в основном также чомг) обнаружили и в Батуми. Вскоре экоактивисткой Анной Верхоланцевой был создан чат, координирующий работу волонтеров — они регулярно мониторят побережье, стараясь найти и оказать помощь пострадавшим птицам, а также поделиться информацией с другими.



Волонтеры рассказали «Эху Кавказа», что со 2 по 7 января в разных локациях было обнаружено около 24 чомг и бакланов, из которых 11 впоследствии погибли, вероятно, из-за отравления мазутом. Систематически обнаруживают покрытых мазутом птиц от Гонио до Уреки (Аджария). При этом, проблемой остается дальнейшая забота о найденных птицах — профессиональных питомников для диких птиц волонтеры найти не смогли. Подтверждается систематическое обнаружение птиц, покрытых мазутом, на пляжах от Гонио до Уреки. Особенно много птиц, нуждающихся в помощи, находится в устье реки Чорохи.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





