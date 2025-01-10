

Участвовавшему в протестах россиянину грозит не менее 8 лет заключения

10.01.2025 19:57





По заявлению адвоката, Антон Чечин был задержан 3 декабря лицами без опознавательных знаков, которые подкинули ему наркотики.



Обвинение. Предъявлено по пункту "а" части 6 статьи 260 УК Грузии. Возможный срок лишения свободы — от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.



Участие в протестах. По словам адвоката, в России Чечин принимал участие в акциях протеста и выиграл у российских властей дело в ЕСПЧ. Приехав в Грузию, принимал участие в протестах против закона об «иноагентах». Был задержан и на ноябрьском митинге против приостановки евроинтеграции, после чего ему угрожали и требовали прекратить участие в митингах.



Письмо из изолятора. Адвокат Гиорги Чхеидзе опубликовалписьмо Чечина из тюрьмы в Глдани:



«Я, Чечин Антон, благодарю всех за поддержку и теплые слова всех, кто участвует в помощи политзаключенным и борется за европейские права. Перед новым годом я получил огромное количество писем с вашей поддержкой, с уверенностью в нашу победу.



Моя политическая деятельность началась в Сибири, где я участвовал в митингах за оппозицию, против режима Путина, кровавой войны, а также убийств в тюрьмах. В связи с этими событиями я приехал в Грузию, где стал также поддерживать граждан Украины и бороться против оккупации Грузии.



После моего участия в митингах против „русских законов“ было составлено административное дело, а через несколько месяцев мне подкинули наркотики сотрудники полиции. Всё это было в точности скопировано из России и недопустимо в демократических странах.



Желаю Грузии легитимного президента и проведения честных выборов для становления на европейский путь».







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