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Пятерым задержанным во время протестов будет назначен общественный адвокат
11.01.2025 15:34
Пятерым задержанным по обвинению в «организации, руководстве групповым насилием и участии в нем» во время акций протеста, будет назначен общественный адвокат. Это стало необходимо после того, как адвокаты и обвиняемые покинули зал суда в знак протеста, поскольку судья не сменил зал заседаний, несмотря на неоднократные ходатайства.
По словам адвокатов, они не отказываются от участия в процессе, а просто требуют соответствующих рабочих условий для обвиняемых и адвокатов.
Четверо задержанных - Николоз Джавахишвили, Георгий Горгадзе, Звиад Цецхладзе и Ираклий Миминошвили не достигли возраста 21 года, а еще один обвиняемый Инсаф Алиев не знает грузинского языка. Соответственно, они подлежат обязательной защите.
Что касается остальных лиц, то в их случае неявка сторон не препятствует продолжению процесса.
Процесс приостановлен до явки в суд общественных адвокатов.
Для справки, трое задержанных - Звиад Цецхладзе, Вепхия Касрадзе и Васил Кадзелашвили обвиняются в организации и руководстве групповым насилием. Им грозит от 6 до 9 лет лишения свободы.
Пятеро обвиняемых — Георгий Горгадзе, Ираклий Миминошвили, Инсаф Алиев, Торнике Гошадзе и Николоз Джавахишвили обвиняются в участии в групповом насилии. Им грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.
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