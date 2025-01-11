

Пятерым задержанным во время протестов будет назначен общественный адвокат

11.01.2025 15:34





Пятерым задержанным по обвинению в «организации, руководстве групповым насилием и участии в нем» во время акций протеста, будет назначен общественный адвокат. Это стало необходимо после того, как адвокаты и обвиняемые покинули зал суда в знак протеста, поскольку судья не сменил зал заседаний, несмотря на неоднократные ходатайства.



По словам адвокатов, они не отказываются от участия в процессе, а просто требуют соответствующих рабочих условий для обвиняемых и адвокатов.



Четверо задержанных - Николоз Джавахишвили, Георгий Горгадзе, Звиад Цецхладзе и Ираклий Миминошвили не достигли возраста 21 года, а еще один обвиняемый Инсаф Алиев не знает грузинского языка. Соответственно, они подлежат обязательной защите.



Что касается остальных лиц, то в их случае неявка сторон не препятствует продолжению процесса.



Процесс приостановлен до явки в суд общественных адвокатов.



Для справки, трое задержанных - Звиад Цецхладзе, Вепхия Касрадзе и Васил Кадзелашвили обвиняются в организации и руководстве групповым насилием. Им грозит от 6 до 9 лет лишения свободы.



Пятеро обвиняемых — Георгий Горгадзе, Ираклий Миминошвили, Инсаф Алиев, Торнике Гошадзе и Николоз Джавахишвили обвиняются в участии в групповом насилии. Им грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.





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