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Кварацхелия согласовал пятилетний контракт с «ПСЖ» – инсайдер Романо
11.01.2025 20:58
Грузинский форвард итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия согласовал все условия личного контракта с французским «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.
По информации источника, 23-летний полузащитник подпишет пятилетнее соглашение с «ПСЖ». Его заработная плата увеличится в пять раз по сравнению с той, которую он получает в итальянском клубе. Сообщается, что на следующей неделе представители французской команды встретятся с руководством «Наполи», чтобы обсудить все детали возможного трансфера.
Ранее главный тренер «Наполи» Антонио Конте заявил, что Кварацхелия попросил клуб о трансфере.
«Кварацхелия попросил продать его. Я очень разочарован. Я потратил шесть месяцев, пытаясь доказать ему, что можно сделать что-то важное. Также велась работа клуба по продлению [контракта Кварацхелия]. Спустя шесть месяцев мы вернулись к исходной точке», – приводит слова Конте журналист Клаудио Руссо.
Ранее в СМИ появилась информация, что «ПСЖ» является единственным клубом, который ведёт прямые переговоры с «Наполи» по трансферу Кварацхелия. Сообщалось, что итальянская команда запросила € 80 млн за 23-летнего нападающего.
В нынешнем сезоне Кварацхелия сыграл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн, передает издание «Чемпионат».
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