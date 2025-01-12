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У здания Дома правительства Аджарии задержано несколько участников акции протеста


12.01.2025   22:33


У здания Дома правительства Аджарии, где проходит акция протеста, продолжается противостояние между сотрудниками правоохранительных органов и демонстрантами.

Сотрудники полиции задержали нескольких участников акции.

На месте наблюдается особая мобилизация силовиков.

В частности, изначально противостояние началось после того, как сотрудники полиции не дали оппозиционному политику Элене Хоштария приклеить стикер. Затем сотрудники полиции посадили Элене Хоштария и еще одного оппозиционера Георгия Киртадзе в автомобиль и вывезли с территории. По сведениям пресс-службы "Коалиции за перемены", последние задержаны.


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