

У здания Дома правительства Аджарии задержано несколько участников акции протеста

12.01.2025 22:33





У здания Дома правительства Аджарии, где проходит акция протеста, продолжается противостояние между сотрудниками правоохранительных органов и демонстрантами.



Сотрудники полиции задержали нескольких участников акции.



На месте наблюдается особая мобилизация силовиков.



В частности, изначально противостояние началось после того, как сотрудники полиции не дали оппозиционному политику Элене Хоштария приклеить стикер. Затем сотрудники полиции посадили Элене Хоштария и еще одного оппозиционера Георгия Киртадзе в автомобиль и вывезли с территории. По сведениям пресс-службы "Коалиции за перемены", последние задержаны.





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