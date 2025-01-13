

Суд в Батуми рассмотрит дела одиннадцати участников протестов

13.01.2025 11:18





Батумский городской суд 13 января должен рассмотреть дела 11 участников протестов, задержанных 16 декабря 2024 года во время шествия. Им предъявляют обвинения в блокировании проезжей части.



Согласно протоколам полиции, вечером, около семи часов, участники акции перекрыли автомобильную дорогу, затруднив движение транспорта.



Полицейские утверждают, что многим водителям пришлось разворачиваться, а сотрудники патрульной полиции регулировали движение.



В числе обвиняемых: Аза Габуния, Торнике Какаладзе, Николоз Мирцхулава, Лаура Карцивадзе, Ирма Зоидзе и другие.



Грузинская ассоциация юристов защищает интересы обвиняемых. По словам главы отделения ассоциации в Аджарии Тамар Цулукидзе, каждому из 11 дел судья выделил по 20 минут:



— «Этого времени недостаточно даже для того, чтобы одна сторона выразила свою позицию. Все обвинения идентичны, их всех обвиняют в одном — перекрытии дороги», — заявила она.



Протест проходил в нерабочее время, в районе, где нет жилых домов. По словам Цулукидзе, именно действия полиции создали искусственные заторы.



Ассоциация планирует предоставить свои доказательства и материалы, чтобы опровергнуть обвинения.



Судья Александр Гогуадзе, который будет рассматривать дела, известен участием в других резонансных процессах.



С момента начала протестов в октябре 2024 года в Грузии задержано более 50 человек, включая студентов, активистов и журналистов. Все они обвиняются по различным статьям, включая организацию массовых беспорядков и нападение на полицию. Эти дела вызывают критику со стороны общества, которое считает их политически мотивированными.





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