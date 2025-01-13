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Корпоративная вечеринка грузинских судей: полиция задержала девять демонстрантов
13.01.2025 11:26
МВД Грузии мобилизовало десятки полицейских у ресторана «Бабило» в Тбилиси, где на корпоративной вечеринке собрались судьи, а оппозиционно настроенные граждане устроили акцию протеста.
Ситуация на месте накалилась после того, как активисты начали освистывать и забрасывать яйцами судей, покидавших ресторан, называя их «рабами».
Полиция оттеснила участников акции от входа в ресторан, задержав нескольких из них. Позже в МВД подтвердили задержание девяти человек в административном порядке за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. Среди задержанных – члены партии «Единство-Национальное движение» Тите Геденидзе, Шако Маградзе и Бека Папашвили.
Недовольство собравшихся граждан связано с решениями Тбилисского городского суда, согласно которым под стражей остаются задержанные по уголовным статьям участники проевропейских акций.
К протесту против судей присоединились родители задержанных. Они развернули транспаранты с надписью: «Свободу пленникам режима!»
Параллельно акция проходила вечером в Батуми, где задержания начались 11 января и продолжились в воскресенье. Среди задержанных — лидер оппозиционной партии «Дроа» Элене Хоштария и основательница интернет-изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзия Амаглобели.
По информации МВД, в административном порядке сегодня в Батуми задержаны восемь человек.
Хоштария вскоре после задержания отпустили – она обладает депутатским иммунитетом, несмотря на то, что бойкотирует парламент и считает его нелегитимным.
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