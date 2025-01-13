Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Корпоративная вечеринка грузинских судей: полиция задержала девять демонстрантов


13.01.2025   11:26


МВД Грузии мобилизовало десятки полицейских у ресторана «Бабило» в Тбилиси, где на корпоративной вечеринке собрались судьи, а оппозиционно настроенные граждане устроили акцию протеста.

Ситуация на месте накалилась после того, как активисты начали освистывать и забрасывать яйцами судей, покидавших ресторан, называя их «рабами».

Полиция оттеснила участников акции от входа в ресторан, задержав нескольких из них. Позже в МВД подтвердили задержание девяти человек в административном порядке за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. Среди задержанных – члены партии «Единство-Национальное движение» Тите Геденидзе, Шако Маградзе и Бека Папашвили.

Недовольство собравшихся граждан связано с решениями Тбилисского городского суда, согласно которым под стражей остаются задержанные по уголовным статьям участники проевропейских акций.

К протесту против судей присоединились родители задержанных. Они развернули транспаранты с надписью: «Свободу пленникам режима!»

Параллельно акция проходила вечером в Батуми, где задержания начались 11 января и продолжились в воскресенье. Среди задержанных — лидер оппозиционной партии «Дроа» Элене Хоштария и основательница интернет-изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзия Амаглобели.

По информации МВД, в административном порядке сегодня в Батуми задержаны восемь человек.

Хоштария вскоре после задержания отпустили – она обладает депутатским иммунитетом, несмотря на то, что бойкотирует парламент и считает его нелегитимным.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна