

Корпоративная вечеринка грузинских судей: полиция задержала девять демонстрантов

13.01.2025 11:26





МВД Грузии мобилизовало десятки полицейских у ресторана «Бабило» в Тбилиси, где на корпоративной вечеринке собрались судьи, а оппозиционно настроенные граждане устроили акцию протеста.



Ситуация на месте накалилась после того, как активисты начали освистывать и забрасывать яйцами судей, покидавших ресторан, называя их «рабами».



Полиция оттеснила участников акции от входа в ресторан, задержав нескольких из них. Позже в МВД подтвердили задержание девяти человек в административном порядке за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. Среди задержанных – члены партии «Единство-Национальное движение» Тите Геденидзе, Шако Маградзе и Бека Папашвили.



Недовольство собравшихся граждан связано с решениями Тбилисского городского суда, согласно которым под стражей остаются задержанные по уголовным статьям участники проевропейских акций.



К протесту против судей присоединились родители задержанных. Они развернули транспаранты с надписью: «Свободу пленникам режима!»



Параллельно акция проходила вечером в Батуми, где задержания начались 11 января и продолжились в воскресенье. Среди задержанных — лидер оппозиционной партии «Дроа» Элене Хоштария и основательница интернет-изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзия Амаглобели.



По информации МВД, в административном порядке сегодня в Батуми задержаны восемь человек.



Хоштария вскоре после задержания отпустили – она обладает депутатским иммунитетом, несмотря на то, что бойкотирует парламент и считает его нелегитимным.





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