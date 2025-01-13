

Судья, пытавшийся покинуть корпоратив, безуспешно стучался в дверь автобуса

13.01.2025 13:11





По сведениям телеканала Formula, человек, пытающийся зайти в автобус, на котором увозили судей — Вано Кипиани, председатель районного суда Сачхере. Он стучался в дверь автобуса примерно 15 секунд, но ее так и не открыли.



В это же время в его сторону кинули яйцо, а протестующие скандировали — «раб!».



Контекст. У ресторана Babilo вчера вечером собрались протестующие, в том числе родители и родственники арестованных демонстрантов, которых 10 и 11 января суд оставил под предварительным арестом.



Для охраны корпоратива стянули спецназ и даже водомет, были и задержания.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





