

Основательнице изданий «Нетгазети» и «Батумелеби» предъявлено обвинение

13.01.2025 15:53





Основательнице «Нетгазети» и «Батумелеби» Мзии Амаглобели предъявлено обвинение.



Как сообщил адвокат Джуба Катамадзе, ей предъявлено обвинение по статье 353 прима УК Грузии (нападение на сотрудника полиции). По его словам, Мзия Амаглобели пользуется правом на молчание.



«Моя подзащитная пользуется правом на молчание. Позиция защиты станет известна на судебном заседании», - сказал Джуба Катамадзе.



Напомним, директор «Батумелеби» Мзия Амаглобели задержана по 353-прима статье Уголовного кодекса Грузии, предполагающей нападение на сотрудника полиции. Мзия Амаглобели была задержана в административном порядке в Батуми, в ходе акции протеста у здания Главного управления полиции, примерно через два часа ее освободили, однако, спустя несколько минут вновь задержали около управления.





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