

Хвича Кварацхелия перейдет в ПСЖ через 48 часов - Le Parisien

13.01.2025 16:23





«Окончательное решение относительно перехода Хвичи Кварацхелия в «Пари Сен-Жермен» может быть объявлено в среду», — сообщает французское издание Le Parisien.



«Клубы сблизили свои позиции, но некоторые детали еще предстоит решить. Переговоры ведутся осторожно, чтобы не испортить отношения между сторонами. «Наполи» требует за грузинского игрока 80–90 миллионов евро. Парижане начали сделку с 65 миллионов и готовы заплатить максимум 75 миллионов.



ПСЖ настроен оптимистично, но клуб по-прежнему осторожен. Грузинский футболист в случае трансфера будет получать зарплату не менее 8 миллионов евро за сезон. «Главный тренер команды Луис Энрике согласился на трансфер летом, поскольку хотел усилить линию нападения», — пишет Le Parisien.



Напомним, что Хвича Кварацхелия провел за «Наполи» 85 матчей, забил 30 голов и отдал 29 результативных передач.





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