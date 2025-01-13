

Софо Джапаридзе: Справедливость восторжествует в нашей стране

13.01.2025 16:25





Лидеры «Единства — Национального движения» Софо Джапаридзе, Леван Саникидзе и Игорь Нармания провели сегодня у дигомского изолятора брифинг по поводу задержания членов молодежной организации ЕНД возле ресторана «Бабило».



Как заявила Софо Джапаридзе, сегодня «Грузинская мечта» основана исключительно на страхе и продиктованном им насилии.



«Главная опора Бидзины Иванишвили сегодня — именно эти несправедливые, санкционированные судьи, которые, не моргнув глазом, отправляют в тюрьму 19-20-летнюю патриотическую молодежь, борющуюся за свободу и горячо любящую свою родину. Я хочу, чтобы все помнили, что эта несправедливость очень скоро закончится. Вчера члены молодежной организации «Единого национального движения» были арестованы вместе с другими патриотически настроенными соратниками во время мирной акции. Мы требуем немедленного освобождения тех, кто был совершенно незаконно задержан. Никаких нарушений закона с их стороны вчера не было. Смешно, когда т.н власть говорит о совершении правонарушения этими людьми, которое никем не признано, ни внутри страны, ни за её пределами. Ребята, мы вас поддерживаем, будьте сильными. Этому беззаконию скоро придет конец. В нашей стране восторжествует справедливость, и мы будем вместе бороться за европейское будущее нашей страны», — заявила Софо Джапаридзе.





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