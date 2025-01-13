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Студенты Тбилисского государственного университета заняли первый корпус ВУЗа
13.01.2025 22:50
Студенты Тбилисского государственного университета заняли первый корпус ВУЗа — молодёжь меняет стратегию борьбы против режима "Грузинской мечты".
Студенты планируют ночевать в стенах университета до тех пор, пока основные требования масштабного протеста по всей Грузии — освобождение незаконно задержанных заключённых и назначение новых выборов — не будут выполнены.
Студенты ТГУ несколько минут назад сделали экстренное заявление и призвали студентов других ВУЗов последовать их примеру.
Отметим, что студенты Тбилисского театрального университета имени Шота Руставели уже почти месяц не покидают стены ВУЗа и ночуют в фойе.
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