

Студенты Тбилисского государственного университета заняли первый корпус ВУЗа

13.01.2025 22:50





Студенты Тбилисского государственного университета заняли первый корпус ВУЗа — молодёжь меняет стратегию борьбы против режима "Грузинской мечты".



Студенты планируют ночевать в стенах университета до тех пор, пока основные требования масштабного протеста по всей Грузии — освобождение незаконно задержанных заключённых и назначение новых выборов — не будут выполнены.



Студенты ТГУ несколько минут назад сделали экстренное заявление и призвали студентов других ВУЗов последовать их примеру.



Отметим, что студенты Тбилисского театрального университета имени Шота Руставели уже почти месяц не покидают стены ВУЗа и ночуют в фойе.





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