Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Батумский суд назначил 5-дневный административный арест трем участникам акции протест


14.01.2025   11:33


Городской суд Батуми назначил 5-дневный административный арест трем участникам акции протеста, задержанным 11 января в Батуми по делу о «наклейках».

Арестованы Матэ Центерадзе, студент из Батуми и один из лидеров молодежного движения, участник протестной акции Годердзи Франгишвили и главный знаменосец батумских акций Темур Катамадзе.

Им предъявлено обвинение по статье 173 Кодекса административных правонарушений, которая предусматривает наказание за неповиновение требованиям сотрудника полиции.

Решение вынесла судья Ирма Тогонидзе.

Судебное разбирательство в отношении задержанных продолжается, сейчас рассматриваются дела еще двух участников акции.

11 января полиция задержала в Батуми 12 человек, участвовавших в протестной акции. Среди них — основательница изданий «Батумелеби/Нетгазети» Мзиа Амаглобели. В тот же день из задержанных только трое — женщины — были отпущены из полицейского участка.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна