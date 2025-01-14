

Батумский суд назначил 5-дневный административный арест трем участникам акции протест

14.01.2025 11:33





Городской суд Батуми назначил 5-дневный административный арест трем участникам акции протеста, задержанным 11 января в Батуми по делу о «наклейках».



Арестованы Матэ Центерадзе, студент из Батуми и один из лидеров молодежного движения, участник протестной акции Годердзи Франгишвили и главный знаменосец батумских акций Темур Катамадзе.



Им предъявлено обвинение по статье 173 Кодекса административных правонарушений, которая предусматривает наказание за неповиновение требованиям сотрудника полиции.



Решение вынесла судья Ирма Тогонидзе.



Судебное разбирательство в отношении задержанных продолжается, сейчас рассматриваются дела еще двух участников акции.



11 января полиция задержала в Батуми 12 человек, участвовавших в протестной акции. Среди них — основательница изданий «Батумелеби/Нетгазети» Мзиа Амаглобели. В тот же день из задержанных только трое — женщины — были отпущены из полицейского участка.





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