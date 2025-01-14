

Начался судебный процесс по делу учредителя «Батумелеби» Мзии Амаглобели

14.01.2025 12:01





В Батумском городском суде начался судебный процесс по делу учредителя изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели, задержанной по обвинению в нападении на сотрудника полиции.



На сегодняшнем заседании суд должен рассмотреть меру пресечения в отношении задержанной. Председателем является судья Нино Сахелашвили.



На заседании присутствуют часть представителей разных СМИ, еще одну часть желающих – в зал суда не пустили.



Напомним, что Мзия Амаглобели задержана по Прима статье 353-ей Уголовного кодекса Грузии.





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