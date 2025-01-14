

Кварацхелия в «Пари Сен-Жермен» - принципиальная договоренность достигнута, остались детали

14.01.2025 12:52





По информации авторитетного французского издания L’Equipe, между «Пари Сен-Жермен» и «Наполи» достигнута принципиальная договоренность относительно перехода Хвичи Кварацхелия, официально о переходе которого будет объявлено в ближайшее время.



ПСЖ и «Наполи» достигли принципиальной договоренности о переходе вингера Хвичи Кварацхелия — итальянский клуб получит в рамках сделки около 70 миллионов евро (без учета бонусов). Организационные и юридические детали еще предстоит урегулировать до официального объявления о трансфере, после чего грузинский футболист пройдет медицинское обследование в Париже и подпишет контракт», — сообщает L’Equipe.



По распространенной информации, «Пари Сен-Жермен» будет выплачивать Кварацхелия, зарплата которого в «Наполи» составляла 1,2 миллиона евро, 8 млн. евро в год.



Лидер сборной Грузии перешел в «Наполи» летом 2022 года из батумского «Динамо» (где он выступал три месяца) за 10 миллионов евро.







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