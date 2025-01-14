

Судья оставила руководителя изданий «Batumelebi» и «Netgazeti» в заключении

14.01.2025 13:40





Судья Батумского городского суда Нино Сахелашвили приняла решение оставить в заключении руководителя изданий «Batumelebi» и «Netgazeti» Мзию Амаглобели.



Как заявила судья Сахелашвили, данное решение связано с повышенным риском совершения нового преступления со стороны Мзии Амаглобели.



Судья назначила предварительное заседание на 4 марта.



Ранее Прокуратура предъявила Амаглобели обвинение по 353-й статье и потребовала лишить ее свободы в качестве меры пресечения.



Мзия Амаглобели была задержана после того, как дала пощечину начальнику полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе. Это произошло после многократных оскорблений в ее адрес со стороны Дгебуадзе.







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