|
|
|
Судья оставила руководителя изданий «Batumelebi» и «Netgazeti» в заключении
14.01.2025 13:40
Судья Батумского городского суда Нино Сахелашвили приняла решение оставить в заключении руководителя изданий «Batumelebi» и «Netgazeti» Мзию Амаглобели.
Как заявила судья Сахелашвили, данное решение связано с повышенным риском совершения нового преступления со стороны Мзии Амаглобели.
Судья назначила предварительное заседание на 4 марта.
Ранее Прокуратура предъявила Амаглобели обвинение по 353-й статье и потребовала лишить ее свободы в качестве меры пресечения.
Мзия Амаглобели была задержана после того, как дала пощечину начальнику полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе. Это произошло после многократных оскорблений в ее адрес со стороны Дгебуадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна